Algas podem ajudar cientistas a controlar mudanças climáticas

Investigadores britânicos concluíram que as microalgas comunicam umas com as outras quando sob stress, devido a mudanças no ecossistema aquático. As conclusões foram publicadas na revista científica "Nature Scientific Reports".

De acordo com a "Sky News", os cientistas da Universidade de Bath, Reino Unido, descobriram que uma população de diatomáceas (algas geralmente unicelulares) omitia oscilações elétricas na escuridão.

A comunicação célula-a-célula é considerada um mecanismo de reação ou de sobrevivência devido ao stress causado por mudanças no ambiente, como a luz ou as mudanças de temperatura. Essa comunicação é projetada para compensar as alterações ambientais e pode resultar na proliferação de algas, através de um rápido crescimento de organismos microscópicos.

"As algas são as plantas mais importantes do mundo. Desempenham um papel crucial no ar que respiramos, nos alimentos que comemos e nos medicamentos que tomamos", defende o investigador Paulo Rocha, do Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrónica da Universidade de Bath.

"Ainda há muito que não sabemos sobre estas plantas incríveis porque não há métodos para realmente descodificar os comportamentos das algas", explicou, acrescentando que "este projeto abriu uma nova página na compreensão da sinalização das algas e vai permitir a criação de novas tecnologias que prevejam o desenvolvimento de algas e das alterações induzidas pelo stress no ecossistema aquático."

Os investigadores acreditam que descodificar as interações das algas poderia fornecer uma visão sobre a mudança climática. Para isso, gravaram e ouviram as microalgas, depois de capturarem as interações elétricas, e descobriram que a comunicação era cooperativa e sincronizada.

As algas crescem naturalmente na maioria dos ambientes de água doce e salgada, mas a mudança climática está a forçar a proliferação das algas. Plantas grossas podem bloquear a luz do sol e reduzir os níveis de oxigénio na água, dificultando a sobrevivência de peixes e outros organismos.

Os cientistas alertam também que algumas algas produzem toxinas que podem contaminar os peixes, causando danos no sistema nervoso, nos olhos e nos pulmões dos humanos que os comem.