Amazon cria patente para controlar movimento dos trabalhadores

A Amazon patenteou o design de um dispositivo que pode medir com a máxima precisão os movimentos de um trabalhador. O novo aparelho, semelhante a uma pulseira, pode ser colocado na mão e está preparado para dar um alerta quando alguém seguir um caminho que não o definido. O anúncio do dispositivo levanta uma série de questões relacionadas com a privacidade dos empregados, numa altura em que a empresa quer apostar nos robôs para reduzir os custos do trabalho.

Quando alguém fizer um pedido na Amazon, será enviado um conjunto de informações para um dos colaboradores da empresa. Assim que recebe os dados, o trabalhador deve recolher o produto de um dos inventários do armazém, empacotá-lo e colocá-lo nas caixas de entrega, antes de começar a nova tarefa.

A pulseira vai usar sensores ultrassónicos para seguir e identificar a localização exata da mão do trabalhador. Este sistema tem integrada uma funcionalidade que, através da vibração, vai ser capaz de avisar o trabalhador de que está, ou não, a seguir a direção certa para o produto que procura e, depois, para o ponto onde o deve entregar.

Descoberto pelo portal "GeekWire", este novo sistema tem como principal objetivo diminuir o tempo gasto por cada trabalhador no desenvolvimento das tarefas. Além disso, ajudará os responsáveis pelos armazéns onde a Amazon tem o material a controlar melhor a localização dos seus colaboradores.

A Amazon, que poderá estar interessada em instalar uma base no Porto, há algum tempo que ganhou a reputação de tratar os trabalhadores como se fossem robô. Uma investigação da BBC, em 2016, deu conta das más condições de trabalho num dos armazéns de entrega da gigante tecnológica. Ao canal inglês, um dos trabalhadores contou que os colegas tinham que defecar em sacos de plástico para conseguir atingir os prazos de entrega propostos pela empresa.

Mas não são só as condições de trabalho da Amazon que estão a ser amplamente questionadas. A crescente aposta em robô, usados em trabalhos até agora desempenhados por humanos, tem deixado vários especialistas preocupados.

Ainda recentemente, a empresa de tecnologia deu a conhecer a primeira loja que não tem qualquer interação humana. A Amazon Go, em Seattle, é uma loja de 167 metros quadrados que usa Inteligência artificial, sensores, "machine learning" e outras tecnologias avançadas para permitir que seja tudo feito através do telemóvel. Desde que entra até ao momento em que paga, não precisa de falar ou ver quem quer que seja.