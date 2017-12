Ana Leal não foi despedida da TVI. Quatro "fake news" de 2017

Ivo Neto Hoje às 10:08, atualizado às 10:09 Facebook

É uma das expressões mais usadas em todo o mundo, desde que Donald Trump ganhou as eleições nos EUA. As "fake news" são o grande desafio que as redes sociais e os jornalistas têm que enfrentar em 2018.

A Bloomberg já avisou que as notícias falsas podem significar o fim do reinado do Facebook e Zuckerberg criou um verdadeiro exército para as identificar e eliminar.

Também os jornalistas enfrentam grande pressão desde que Trump tornou o termo famoso. Ele que, a julgar pelo "The New York Times", mentiu 103 vezes em apenas 10 meses, contra as 18 imprecisões de Obama, em sete anos.

Sendo impossível isolar uma lista com as mais importantes, aqui ficam quatro exemplos de notícias falsas que se tornaram virais em 2017:

- Música nova dos Radiohead: Uma imagem, partilhada de forma a parecer da BBC, dava conta de que os fãs dos Radiohead tinham confundido a afinação das guitarras com uma música nova. Foram partilhados falsos relatos de que os fãs consideravam esse tema "o melhor trabalho dos Radiohead desde OK Computer". Mas nada disto foi verdade.

- Violência na Catalunha: Durante os protestos que marcaram o referendo pela independência da Catalunha, surgiram nas redes várias imagens de violência das forças policiais. Outras, que davam conta dos feitos heroicos de vários manifestantes também se tornaram famosas. Uma das fotos, que foi partilhada milhares de vezes, era, na verdade, resultado de manipulação.

- Hospital pediátrico de CR7: A notícia difundida pela agência EFE e publicada em centenas de órgãos de comunicação de todo o Mundo era falsa. Terá sido difundida por um burlão.

- Ana Leal fora da TVI: Nem Portugal escapa ao fenómeno. Logo após a explosão da polémica da Raríssimas surgiram várias publicações que davam conta do despedimento da jornalista. Nem tudo o que aparece na rede é verdadeiro e este afastamento nunca aconteceu