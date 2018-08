António Costa vai ao Twitter e a Internet não perdoa

Hoje às 16:48 Facebook

Twitter

António Costa anunciou, na segunda-feira, que "estava em contacto permanente com o Ministro da Administração Interna" para "atualizações sobre os incêndios".

A informação foi publicada no Twitter ao final da tarde, pouco depois de se conhecer que o fogo que, desde sexta-feira, lavra em Monchique estava descontrolado.

A publicação rapidamente se tornou popular nas redes sociais, com várias mensagens a questionarem o sentido de oportunidade do primeiro-ministro.

"Assim sim, já estou completamente descansado", ironizou um dos seguidores de António Costa. "Três dias depois, Sr. PM? Percebe-se o período de férias mas já vi agirem de forma mais rápida", critica outro utilizador da rede social.

Mas nem só de comentários se fazem as reações ao tweet de António Costa. Os memes rapidamente inundaram as redes sociais. Há quem tenha sugerido que o primeiro-ministro estava a jogar no telemóvel.

Um outro tweet brinca com as possíveis informações que António Costa estaria a dar aos bombeiros no terreno.

Recordando o erro da Proteção Civil, que, na semana passada, trocou o número de emergência pelo da Glassdrive, um utilizador simula uma conversa entre o responsável pelo Governo e o serviço de apoio da empresa.