Apple pede desculpa por tornar iPhones antigos mais lentos

A Apple pediu desculpa por tornar mais lentos os modelos antigos do iPhone, numa medida que visava, segundo a marca, evitar problemas com baterias e prolongar a vida do aparelho.

Numa nota divulgada esta quinta-feira, a empresa norte-americana diz que, como forma de resolver o problema, vai baixar o custo de trocar uma bateria ao iPhone 6 (nos EUA, de 79 dólares para 29 dólares). Vai também disponibilizar uma aplicação que permite ao utilizador monitorizar o estado de conservação da bateria do aparelho.

A decisão surge na sequência da onda de criticismo que a marca tem enfrentado, depois de ter admitido que diminuía propositadamente a performance dos aparelhos mais antigos. O caso valeu uma série de processos em tribunal devido ao descontentamento dos clientes.

Esta é uma "forma de reconhecimento da lealdade [dos clientes] e voltar a ganhar a confiança de quem poderá ter duvidado das intenções da Apple", lê-se na mensagem divulgada no site oficial. "Pedimos desculpa", conclui o texto.

Há pouco mais de uma semana, a confirmação de que os telemóveis mais antigos da Apple estavam a ser travados de forma voluntária gerou indignação em todo o mundo.

"O nosso objetivo passa por dar aos clientes a melhor experiência, o que inclui o prolongar do tempo de vida dos aparelhos", disse um porta-voz da Apple, citado pelo "The Guardian", a 21 de dezembro.

A empresa explicou que quando a bateria de um telemóvel não está nas melhores condições deixa de conseguir responder às necessidades do processador. Quando isso acontece, o iPhone pode desligar-se para proteger as componentes internas.

Para evitar que os telefones se desliguem, esta nova funcionalidade torna-os mais lentos, evitando, assim, os perigosos picos de corrente, que podem danificar outros componentes.

A revelação da Apple surgiu depois da Primate Labs, uma empresa que desenvolveu uma aplicação que mede a velocidade dos smartphones, ter publicado dados que demonstram um desempenho mais lento do iPhone 6 e 7 à medida que se tornam antigos.