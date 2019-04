Apple pede retirada de adaptadores de três pinos vendidos entre 2003 e 2010

Hoje às 19:53 Facebook

A Apple pediu hoje aos seus clientes que retirem alguns adaptadores de corrente de três pinos comercializados nos mercados do Reino Unido, Hong Kong e Singapura devido ao risco de causarem uma descarga elétrica.

"Em alguns casos muito raros os adaptadores afetados podem romper e criar um choque elétrico se forem tocados", referiu a fabricante dos telemóveis iPhone, com sede em Cupertino, Estados Unidos, que adiantou que os dispositivos em causa foram vendidos entre 2003 e 2010.

Estes adaptadores foram comprados com computadores Mac e alguns dispositivos com sistema operativo iOS ('tablets' iPad e iPhone), além de também integrarem parte de um 'kit' da Apple para viajantes internacionais.

Até ao momento, a tecnológica norte-americana tem a indicação de seis incidentes em todo o mundo com este tipo de adaptadores e, embora o programa de retirada dos dispositivos seja voluntário, a Apple pede aos clientes que deixem de os usar e que se inscrevam na página eletrónica da marca para fazer a troca gratuitamente.

Os adaptadores afetados são brancos, de três pinos (modelo britânico) e não têm letras na parte interior, de acordo com a Apple.

A fabricante liderada por Tim Cook vai divulgar os resultados financeiros relativos aos primeiros seis meses do ano fiscal de 2019 na próxima terça-feira, num momento delicado em que as vendas do iPhone estancaram a nível global e a empresa tenta virar a sua estratégia para o segmento dos serviços.

Em janeiro último, num movimento nada habitual (pela primeira vez em mais de 15 anos), Cook enviou uma carta aos acionistas, em que revê em baixa as expectativas de receitas no primeiro trimestre fiscal de 2019, nomeadamente devido à desaceleração económica na China.