As imagens dos robôs japoneses em busca das origens do Sistema Solar

Os dois robôs que aterraram na semana passada no Ryugu já enviaram as primeiras imagens da superfície do asteroide que pode explicar as origens do Sistema Solar.

Nelas vê-se um solo cheio de relevo, coberto com pedregulhos e com poucas partes lisas, o que podia dificultar a implantação dos robôs.

O 162173 Ryugu, de 900 metros de largura, pertence a um tipo de asteroide primitivo e permite entender mais sobre as origens do Sistema Solar, de acordo com a BBC.

Os dois robôs, que foram libertados da sonda Hayabusa 2, que pertence à Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA), denominam-se Rover 1A e Rover 1B.

A sonda tinha chegado em junho à rocha espacial, após uma viagem de mais de três anos, mas só libertou os robôs no dia 21 deste mês.

Os robôs "redondos em formato de caixa de bolachas" têm cerca de um quilo cada um e movem-se aproveitando a baixa gravidade, subindo 15 metros e permanecendo no ar até 15 minutos, para avaliar as características físicas do corpo rochoso. Estão equipados com câmaras e sensores que medem a temperatura.