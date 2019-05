As mudanças no universo Facebook

Hoje às 17:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A conferência F8 que o Facebook organizou esta semana ficou novamente marcada por uma série de anúncios relacionados com as mudanças que as plataformas da empresa vão sofrer nos próximos tempos.

Uma das primeiras até já deve ter reparado no seu telefone. A aplicação do Facebook está mais"clean" e o azul perde lugar para o branco que aparece em grande destaque. Mas esta é uma das mais simples numa série de novidades que visam o mesmo objetivo: fazer com que os utilizadores passem mais tempo nas plataformas.

E é para cumprir esse plano que o Facebook vai ter uma espécie de Tinder. O "Facebook Dating", que está disponível em alguns países, - Portugal está fora desta lista -, vai ter uma nova função secreta, o "Crush". O utilizador vai poder selecionar nove amigos com quem estaria disposto a ter uma relação. Se uma dessas pessoas também o selecionar para essa lista, ambos serão informados do interesse mútuo.

É para o Instagram que se prepara uma das mudanças mais controversas. Esta rede social pode deixar de mostrar os gostos em cada publicação. Os testes já começaram no Canadá e podem rapidamente chegar a outros país. O objetivo é que os utilizadores valorizem menos a competição e passem a dar mais atenção aos conteúdos. Mas há uma pergunta que fica em aberto. De que forma é que a rede vai avaliar o que quer mostrar primeiro sem contar com os likes?