Assédio e "clickbaiting": as resoluções do Facebook para 2018

Muito se fala da forma como as notícias falsa afetam o Facebook. A agência financeira Bloomberg já avisou que estes conteúdos poderão levar ao fim do reinado da rede social.

Mark Zuckerberg está atento e já criou um exército digital para controlar e minimizar os efeitos das notícias falsas no Facebook. Mas há outros elementos que vão merecer a atenção desta rede social no ano que agora começa.

Se frequenta o Facebook com regularidade já se deve ter cruzado com aquelas publicações que apenas servem para o clique. "Não vai acreditar no que aconteceu" ou "tem mesmo que ver o que ele fez", são apenas dois exemplos de chamarizes utilizados por "sites" que estão na rede para chamar a nossa atenção.

No Facebook, o utilizador já podia denunciar estas publicações como sendo "spam", mas a rede quer ir mais longe nesta luta contra o chamado "clickbaiting". Assim, as páginas ou os perfis que usam este tipo de iscos vão ter um menor alcance nas suas publicações, diminuindo, assim, os números de "engagement". Os "posts" serão mesmo colocados no fim do "feed", de forma a escondê-los.

Também as questões relacionadas com o assédio vão merecer mais atenção. O Facebook está a desenvolver mecanismos que impedem os utilizadores de criarem perfis falsos para contactarem alguém que os tenham bloqueado anteriormente. Através da análise do IP, vai ser impossível ser contactado por alguém que tenha bloqueado antes.

O Messenger, a plataforma de conversação do Facebook, também vai ser mais controlado de forma prevenir situações de assédio.

Se alguém está a ser assediado, pode ser importante ter acesso às mensagens do assediador, por exemplo, para efeitos de justiça. Porém, se a pessoa em causa vir que a vítima está a ler a mensagem poderá ficar tentada a continuar com as agressões.

Agora, os utilizadores podem "ignorar" as conversas, desativando as notificações. O diálogo é movido para a pasta de correio filtrado. Aí, pode ser possível ler toda a conversa sem que o remetente saiba.