Basta uma só letra para bloquear o iPhone e o iPad

Há um novo "bug" a afetar os aparelhos da Apple. Uma só letra é suficiente para bloquear um iPhone ou um iPad com o sistema operativo mais recente, o iOS 11.

Uma vez recebida, a letra bloqueia as aplicações de mensagem instantânea como o iMessage, WhatsApp, Gmail e Facebook Messenger. O "bug" afeta iPhones, iPads, Macs, Apple Watch e Apple TV.

A letra em causa dificilmente afetará os portugueses. É um caracter em Teglu, uma língua nativa da Índia, falda por cerca de 70 milhões de pessoas.

A Apple está a tratar de corrigir o "bug", segundo reporta o portal iMore e na versão beta (de teste) do iOS 11.3 o problema já não existe, segundo o site italiano Mobile World, que descobriu o problema.

A forma mais fácil de resolver a questão é pedir a alguém que envie uma mensagem para a aplicação bloqueada, permitindo ao sistema avançar para a notificação, e depois apagar a mensagem.

No caso do WhastApp, o problema pode ser mais difícil de resolver, caso a aplicação esteja aberta no momento da entrada da mensagem. Segundo o "El País", será necessário colocar o cartão SIM num telefone Android, instalar a aplicação e apagar a mensagem.

No caso do Facebook Messenger, Gmail e Outlook, a solução é mais fácil. Basta aceder à conta destas aplicações através de um computador, PC, e apagar a mensagem que contem a letra em Teglu.

Após resolvido o problema, é recomendada a reinstalação da aplicação ou aplicações afetadas.