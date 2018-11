BMW vai contratar para centros digitais em Lisboa e no Porto

Hoje às 13:02 Facebook

A alemã BMW vai estar na cimeira tecnológica Web Summit para contratar para os centros tecnológicos que vai inaugurar na quinta-feira em Lisboa e no Porto.

Em declarações à agência Lusa, o diretor do departamento de informática do grupo BMW, Klaus Straub, explicou que "cerca de 200 pessoas já trabalham" nos dois centros de 'software' e tecnologias de informação agora inaugurados, relativos à 'joint venture' Critical TechWorks, sendo esperada a entrada de mais 30 pessoas ainda este ano.

Está projetado um aumento no número de funcionários para um total de pelo menos 500

"Para 2019, está projetado um aumento no número de funcionários para um total de pelo menos 500", acrescentou o responsável, adiantando que, "a longo prazo, é esperado um acréscimo nos colaboradores até um número de quatro dígitos".

Por essa razão, a BMW e a Critical Software - parceira na iniciativa - vão aproveitar a Web Summit na quinta-feira para "apresentar a Critical TechWorks" aos interessados e para lhes proporcionar "a oportunidade de se candidatarem a uma entrevista 'in loco'".

Para isso, haverá "um concurso de programação", sendo que "os candidatos que impressionarem com as suas capacidades [...] receberão uma entrevista de emprego no local", notou Klaus Straub.

Aos funcionários da Critical TechWorks caberá criar "soluções de entretenimento para o carro e serviços digitais num contexto da mobilidade individual, através de sistemas de transporte autónomos", ao mesmo tempo que irão produzir e gerir "plataformas digitais de vendas e pós-venda com armazenamento de dados".

O responsável explicou que, como o objetivo era "começar logo a trabalhar", a Critical TechWorks já está localizada em "espaços temporários em Lisboa e no Porto", prevendo "mudar-se para novos escritórios a curto prazo".

"Em Lisboa, vamos passar em dezembro para um edifício junto a Entrecampos, com quatro mil metros quadrados, enquanto no Porto vamos passar para um escritório com cinco mil metros quadrados no Palácio dos Correios, que está em obras", precisou.

Questionado sobre o investimento associado, Klaus Straub escusou-se a divulgar "detalhes sobre as relações financeiras com os parceiros", indicando só que a BWM detém 51% do projeto Critical TechWorks.

Portugal oferece as condições ideais

Já quanto aos motivos para a localização do projeto em Portugal, o responsável da BMW referiu que "a decisão [...] foi tomada independentemente de qualquer subsídio estatal".

"Portugal oferece as condições ideais", observou Klaus Straub, aludindo "aos excelentes transportes públicos e boas infraestruturas de telecomunicações", bem como aos "apoios governamentais ao investimento e à estabilidade regulatória, económica e social".

Além disso, "todos os anos, milhares de talentos altamente qualificados completam a sua formação em tecnologia nas universidades do país, antes de entrarem em 'startups' portuguesas e em empresas consolidadas", adiantou.

O anúncio oficial do projeto acontece na quinta-feira, na Web Summit, a partir das 09.45 horas no "stand" da marca.

Na terça-feira, a também alemã Volkswagen inaugurou um projeto semelhante em Lisboa, um novo centro de desenvolvimento de "software" que levará à contratação de 300 especialistas.

Além destas, a Mercedes-Benz vai ter um centro digital a funcionar no Hub Criativo do Beato.

A Web Summit termina na quinta-feira no Altice Arena (antigo Meo Arena) e na Feira Internacional de Lisboa (FIL), sendo esperados mais de 70 mil participantes de 170 países naquela que é a terceira edição de 13 previstas em Lisboa.