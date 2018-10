"Bom dia, avô! Bom serviço!". GNR e o beijo polémico das crianças aos avós

Hoje às 11:19 Facebook

A GNR utilizou o Facebook e o Instagram para brincar com a polémica em torno do beijo das crianças aos avós.

"Bom dia, avô! Bom serviço!", escreveu a GNR numa publicação nas redes sociais, esta sexta-feira.

Na imagem pode ver-se uma criança a dar um beijo na cara a um militar desta força policial. É, desta forma, que a GNR entra no debate que esta semana incendiou as redes sociais.

Na segunda-feira, no programa da RTP "Prós e Contras", o investigador Daniel Cardoso disse: "Quando a avozinha ou o avozinho vão lá a casa a criança é obrigada a dar o beijinho à avozinha ou ao avozinho, isto é educação e estamos a educar para a violência no corpo do outro".

Foi o rastilho para um debate que rapidamente saltou da televisão para as redes sociais, com muitos cibernautas a criticarem o professor. A partilha da GNR está a ser encarada com bom humor por parte dos seguidores. "Só por causa desta, já me podem multar", diz Rui Ferreira. "Vocês são muito bons!!! Em altura em que se diz que beijar os avós é violento, mostram este quadro carinhoso", acrescenta Nadia Batista.