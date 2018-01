Bug escondido em mensagens do iPhone está a provocar o caos

Hoje às 15:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A Apple está a enfrentar um novo problema. Foi descoberta uma falha no iMessage, a aplicação de mensagens do iPhone, que pode bloquear o aparelho.

A falha, conhecida como ChaiOS, é facilmente explicável. De acordo com a "Forbes", quando no iPhone cai uma mensagem com um url é automaticamente gerada uma imagem online de pré-visualização. Quando os metadados são em maior quantidade do que o normal, o iMessage bloqueia o telefone. É o que parece estar a acontecer com este vírus.

Abraham Masri, um engenheiro de softwares, utilizou o Twitter partilhar o link que leva à quebra do serviço. "Partilha o link abaixo, vai congelar o aparelho de quem o receber, e possivelmente reiniciar", disse.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O link, originalmente partilhado no GitHub, já terá sido eliminado, aponta o "Buzzfeed".

Mas não são só os iPhones a sofrerem com vírus. De acordo com alguns relatos nas redes sociais, também os Mac são atingidos quando tentam abrir o link. Os browsers são reiniciados e os computadores ficam mais lentos.

Apesar do alarme inicial, não será muito difícil para a Apple resolver o problema. Até pelo histórico. É que em 2015, a empresa de tecnologia enfrentou um problema semelhante, resolvendo-o sem grandes complicações.