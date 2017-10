Hoje às 18:08, atualizado às 18:13 Facebook

O início do pagamento na rede de carregamento de veículos elétricos "não acontecerá antes do final do ano", segundo o Ministério do Ambiente, que inicialmente referia o final do primeiro semestre.

Em resposta à agência Lusa, o ministério referiu que o início dos pagamentos da eletricidade nos pontos de carregamento de veículos elétricos "que não acontecerá antes do final do ano".

"Os trabalhos continuam a decorrer para garantir as condições necessárias para assegurar uma transição eficiente", acrescentou o gabinete de João Pedro Matos Fernandes.

A última alteração ao calendário deste processo ocorreu em meados de julho quando, em comunicado, a entidade gestora da rede, informou que os pagamentos iriam começar depois do verão e não no final de julho.

A MOBI.E justificou o adiamento por ter "conhecimento de que muitos utilizadores pretenderiam ter mais tempo para avaliar a adesão a um CEME (Operador detentor de registo de Comercialização de Eletricidade para a Mobilidade Elétrica), sobretudo no período estival em que muitos portugueses estão de férias".

Também os CEME "manifestaram a vantagem de dispor de mais tempo para melhorarem as condições de acesso e as opções tarifárias que pretendem oferecer".

A oito de julho, a MOBI.E tinha agendado para o final do mês o início do pagamento nos postos de carregamento rápidos (PCR) e que as tarifas seriam reveladas a partir de dia 17 do mesmo mês.

Os PCR possibilitam um carregamento de 80% da bateria em 20 a 30 minutos.