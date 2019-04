CIA entra no Instagram com um desafio. Consegue decifrar esta imagem?

Hoje às 13:10 Facebook

A Agência Central de Inteligência (CIA) publicou, este sábado, a primeira fotografia no Instagram, naquilo que é uma espécie de desafio para potenciais agentes.

A CIA é reconhecida em todo o mundo por ser uma agência de excelência no que concerne à recolha de informações e é alvo de milhares de episódios de séries e filmes, que romantizam a vida de um agente secreto.

Apesar do secretismo que envolve o trabalho real do dia a dia, a agência tem tentado marcar presença nas redes sociais, onde é mais fácil dar-se a conhecer e chegar aos mais jovens. Em 2014, com recurso a ironia, a agência publicou a primeira mensagem no Twitter: "Não podemos confirmar ou negar que este é o nosso primeiro tweet".

Quase cinco anos depois, a CIA entrou no Instagram com uma mensagem que promete dar que falar nos próximos dias. A publicação é uma fotografia de uma secretária com a legenda "Eu vejo com o meu pequeno olho", numa referência a um popular jogo infantil norte-americano, em que o objetivo é dizer o que se está a ver.

Numa fotografia cuidadosamente preparada e cheia de simbolismo, é possível encontrar referências fáceis de localizar:

-Um cartão de funcionário com a cara de Gina Haspel, a diretora da CIA.

-Uma peruca numa referência ao trabalho sob disfarce dos agentes.

-Mapa da China, um dos grandes rivais dos EUA.

-Um saco para destruição de documentos secretos.

-Uma estela semelhante às que se encontram na parede da entrada de Langley em homenagem aos agentes que morreram em missão.

Há ainda objetos mais crípticos:

-Uma fotografia de um antigo agente da CIA, Tony Mendez, que se fez passar por realizador de cinema, para salvar reféns no Irão.

-Um relógio que marcará a hora do primeiro ataque no diz 11 de setembro de 2001 (8.46 horas).

-Um amuleto.

-Botões de punho.

Nos comentários à publicação há várias pessoas que se arriscam a tentar encontrar mais informação na imagem, como uma alegada mensagem escrita em árabe onde se poderá ler "Partilhar o que podemos e proteger o que temos", um outro saco de destruição de documento, mapas do Irão e Rússia, notas de vários países. Consegue encontrar outras mensagens escondidas na imagem?