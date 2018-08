Cientistas descobrem possível tratamento para a falta de cabelo

10 Maio 2018 às 12:04 Facebook

Uma equipa de cientistas do Centro de Investigações Dermatológicas da Universidade de Manchester, no Reino Unido, descobriu que um medicamento para tratar a osteoporose, uma doença que enfraquece os ossos, poderia ser usada para combater a calvície.

De acordo com a "BBC", os investigadores britânicos comprovaram em laboratório que o componente "WAY-316606" tinha um efeito notável no crescimento de folículos capilares.

Os investigadores analisaram o impacto do componente nos folículos do couro cabeludo doados por 40 pacientes para transplante de cabelo, o que permitiu confirmar uma redução da expressão da proteína SFRP1, que atua como obstáculo ao crescimento e desenvolvimento de tecidos como o cabelo.

A equipa liderada por Nathan Hawkshaw acredita que a aplicação externa de componentes semelhantes ao WAY-316606 no couro cabeludo poderia estimular o crescimento do cabelo sem efeitos secundários. Ainda assim, é necessário fazer um ensaio clínico para confirmar que o tratamento poderá ser eficaz e seguro para as pessoas.

A alopecia consiste na redução parcial ou total de pelos ou cabelos numa determinada área de pele. Esta condição afeta cerca de 50% dos homens a partir dos 50 anos, segundo dados do serviço britânico de saúde pública.

"A perda de cabelo é um transtorno comum e pode causar danos consideráveis na saúde emocional, como a diminuição da autoestima", disse um porta-voz da Associação Britânica de Dermatologistas. "Os tratamentos de agora funcionam de forma aleatória. Não há nenhum que seja universalmente eficaz".

Atualmente só existem medicamentos para tratar a calvície comum, chamada alopecia androgenética. Aos homens é receitado "minodixil" e às mulheres "finasteride". As medicações têm efeitos secundários e nem sempre são eficazes.