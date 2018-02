Cinco formas de reforçar a privacidade no Facebook

Hoje às 09:06 Facebook

O Facebook fez 14 anos e continua a ser a rede mais usada em todo o mundo com milhares de dados pessoais espalhados pelos milhões de perfis existentes.

O que fazemos no Facebook, assim como em outras redes sociais, dá a render milhões de euros a muita gente. Empresas de marketing usam os nossos dados para as campanhas publicitárias. Além disso, a exposição a que estamos sujeitos nas redes sociais torna a nossa vida privada aberta a desconhecidos.

1- Impedir que o marquem em fotos

Quantas vezes já discutiu com os amigos que o marcam nas fotos sem a sua autorização? Impedir que essas fotos apareçam no seu mural é simples. Em "Cronologia e identificação", nas definições, deve escolher "apenas eu" à pergunta "Quem pode ver as publicações em que te identificaram na tua cronologia?".

2- Organize os amigos

Colocando os amigos em listas, pode, por exemplo, evitar que o seu chefe veja imagens de festas onde aparece...mais descontraído. No botão "amigos", junto à foto de cada amigo, pode adicioná-lo a listas. Depois, sempre que faz uma publicação pode selecionar que lista a pode ver.

3- Proteja-se dos "stalkers"

Todos temos aquela pessoa que tem um interesse particular na nossa vida, mesmo que já não faça parte da lista de amigos. Nas definições, no menu "privacidade", pode, por exemplo, decidir quem lhe pode enviar pedidos de amizade.

4- Atente aos pedidos de amizade pendentes

Sempre que alguém lhe faz um pedido de amizade passa a ter acesso a uma parte da sua cronologia. Se quer que essa pessoa não o veja o melhor é mesmo rejeitar logo o pedido de amizade. Enquanto estiver pendente, vai continuar a poder seguir o que faz na rede.

5- Ative alerta de emergência

Em "Segurança e início de sessão", nas definições, pode escolher receber um alerta sempre que o Facebook deteta alguma coisa de estranho. Esta opção é especialmente importante no caso de ser gestor de páginas com muitos seguidores.