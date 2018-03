Colher para aplicar no telemóvel com "app" de imagens 3D gera polémica

Sandra Alves Hoje às 14:19 Facebook

Uma colher que se "aplica" no telemóvel associada a uma aplicação que projeta animações em 3D é a proposta de uma marca de papas infantis para pôr fim à luta diária de muitas famílias à hora das refeições. Mas a ideia não é consensual.

Para solucionar as dificuldades que alguns pais enfrentam na hora de dar de comer ao seu bebé, a Nutribén apresentou a colher "NutriSpoon" como a solução para a hora da refeição ser divertida, tanto para os pais como para os filhos.

A "NutriSpoon" é uma colher cujo cabo que habitualmente se pega com a mão tem um encaixe para introduzir o telemóvel. Há ainda uma aplicação móvel ("app") que se pode instalar e usar para projetar imagens em 3D na hora de comer. A ideia é substituir o habitual "aviãozinho" - movimentar a colher em direção à boca do bebé ao mesmo tempo que ele se distrai - por imagens digitais que são projetadas. A "app" tem quatro tipos de animações a três dimensões que, refere o anúncio, vai deixar o bebé "de boca aberta".

Igualmente de "boca aberta", mas de espanto e indignação, ficaram muitos dos que viram o vídeo promocional na passada quinta-feira e depressa divulgaram nas redes sociais comentários incrédulos de que o produto era mesmo verdadeiro. "Estamos todos loucos?", "Como disse Einstein, há duas coisas infinitas: o Universo e a estupidez humana", "Aberração completa", "Quando o bebé deixa de ser o centro das atenções e passa a ser hipnotizado para alimentar-se" são alguns dos comentários dirigidos à Nutribén.

Tal foi a "revolta" que a Nutribén veio esclarecer que a NutriSpoon é uma realidade mas ainda não está a ser comercializada. "É um protótipo testado", sublinhou a marca de papas na sua página de Twitter, acrescentando que "foi desenvolvido por uma equipa multidisciplinar de engenheiros, programadores e psicólogos". Com a onda de indignação a avolumar-se, publicou posteriormente um comunicado no qual alega que "a única intenção da campanha era promover a discussão sobre a alimentação infantil".

As recomendações das principais associações pediátricas e os estudos mais recentes sobre os efeitos da exposição aos ecrãs digitais na primeira infância advertem sobre os efeitos prejudiciais nos primeiros dois anos de vida. A sociedade canadiana de pediatria recomendou, em 2017, que até aos dois anos os bebés não deviam ser expostos a ecrãs digitais. Esta sociedade salienta que os bebés e crianças mais pequenas "aprendem intensamente através da interação cara a cara com os seus pais e cuidadores" e que as "primeiras aprendizagens são mais fáceis, mais enriquecedoras e mais eficazes (...) em tempo e espaço real com pessoas reais".

A Academia Americana de Pediatria faz recomendação idêntica para crianças até aos 18 meses. Um estudo apresentado no ano passado no congresso da Sociedade Norte-americana de Pediatria, em São Francisco, indicou que por cada meia hora de tempo com um dispositivo móvel portátil (tablet e/ou smartphone) na primeira infância, há 49% mais de probabilidade de sofrer um atraso na fala.

O neuropsicólogo espanhol Álvaro Bilbao defende que os ecrãs deviam estar vedados às crianças até aos três anos. Os estímulos rápidos e as recompensas imediatas dos "tablets" e dos "smartphones" matam a curiosidade, avisa no livro "O cérebro da criança explicado aos pais".