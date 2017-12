Como esconder os "amigos chatos" do Facebook?

Ivo Neto Hoje às 11:29 Facebook

Todos temos aquele contacto que partilha milhares de posts por dia com frases de autoajuda, que poluem o nosso feed, como se fosse spam.

Quantas vezes já pensou em "desamigar" essa pessoa? Pois, nem sempre é fácil, até porque pode ser um familiar com quem até vamos estar à mesa no dia de Natal.

Foi a pensar nestas situações que o Facebook criou a aplicação "snooze", disponível em breve, e que vai permitir silenciar as publicações dos amigos mais chatos durante 30 dias. Mas, enquanto a nova ferramenta não está disponível, pode, em pequenos passos, esconder as pessoas mais chatas:

- Deixar de seguir: Pode continuar a ser amigo de uma pessoa e deixar de receber tudo aquilo que faz na rede. Basta que a deixe de seguir. Para isso, basta ir ao perfil desse amigo e junto à opção para desamigar, escolha deixar de seguir;

- Criar grupos: Tal como na vida real, no universo digital também se pode escolher dar mais atenção a determinados grupos de amigos do que a outros. Se juntar os amigos mais importantes num grupo, e dar prioridade a esse conjunto de pessoas, a rede deixa para segundo plano tudo o resto;

- Prioridade a quem interessa: Dando sinal ao Facebook que determinado perfil é mais relevante do que outro, passará a receber menos informação dos amigos "chatos". No canto superior esquerdo, escolha a opção "feed de notícias" e depois "preferências". Aí, poderá definir os perfis realmente importantes.

- Desativar notificações de post: E quando faz um comentário numa publicação dessa pessoa e recebe centenas de notificações com respostas de pessoas que nem conhece? Bem, pode desativar as notificações do post na setinha que aparece no canto superior direito de cada publicação.

- Desligar o chat: Pode, também, condicionar o acesso de determinadas pessoas ao chat. Na opção "definições avançadas do chat", na rodinha do chat, pode fazer um pequeno truque: ficar sempre online só para os amigos mais chegados, dando sinal aos outros de que está off.