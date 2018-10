Como saber se a sua conta de Facebook foi atacada

Hoje às 11:28 Facebook

Um dos maiores ataques que o Facebook sofreu até agora atingiu a conta de 29 milhões de utilizadores em todo o Mundo.

Inicialmente, pesava-se que o número de "vítimas" do ataque de final de setembro seria ainda maior. Ainda assim, e numa altura em que a rede social de Zuckerbger está a enfrentar sérios problemas, com as ações em baixo, o ataque não deixou ninguém indiferente.

A maioria dos 29 milhões afetados viu dados como o nome de utilizador, o e-mail ou o telefone "violados". Num comunicado, a empresa explicou que 14 milhões de pessoas terão sido atacadas de forma mais grave na sua privacidade. Além do nome, o estado amoroso, o nível de escolaridade e até a morada terão sido visualizadas pelos piratas informáticos.

Como medida de controlo, o Facebook começou a avisar alguns dos utilizadores afetados. Mas, se não recebeu qualquer mensagem e, ainda assim, tem receio do que lhe terá acontecido, pode saber se foi afetado.

Basta aceder ao link para ficar a conhecer se foi uma das vítimas do ataque de setembro. Percorra a página até ao fim e depois aparecerá uma caixa de mensagem. "Com base no que apurámos até agora, a tua conta do Facebook não foi afetada por este incidente de segurança", é a mensagem que vai ler se não tiver sido atacado. Caso o pior tenha acontecido, serão explicados os dados que foram espoliados e rede dá conselhos para se proteger.