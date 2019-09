Como se comportam os jovens nas redes?

Ivo Neto Hoje às 15:36 Facebook

Os mais jovens estão a deixar de lado o computador e usam quase só o telefone para aceder à Internet. Um estudo da Netsonda, e promovido pelo Facebook, dá conta da forma como os mais jovens se comportam nas redes sociais.

O smartphone é a ferramenta usada por 69% dos jovens, entre os 14 e os 19 anos de idade, para aceder à Internet, sendo que o computador é usado apenas em 17% dos casos. O computador, quando é compartilhado por outros familiares, ainda é usado menos vezes: apenas em 2% dos casos.

No que se refere às redes sociais, 79% dos inquiridos referem que as usam para manter contacto com os amigos e 76% para ver as publicações dos amigos. Em relações às notícias, 36% admite usar as redes sociais para esses fins.

Entre rapazes e raparigas também há diferenças. Jovens do género feminino indicam acompanhar com mais frequência as novidades das marcas/influencers, enquanto jovens entre os 17 a 19 anos leem substancialmente mais notícias.

Sobre as questões de privacidade, 31% diz que não conhece e 66% admite que já bloqueou outro utilizador. Em relação à partilha de passwords, 13 % dos jovens diz que nunca a partilharia, mas 21% afirma que partilhou com a família e 13% com o namorado. Curiosamente, 1% diz que partilhou com o professor.