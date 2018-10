Concurso da Área Metropolitana do Porto vai premiar a inovação

Hoje às 15:48 Facebook

A Área Metropolitana do Porto (AMP) vai realizar o concurso METROLAB AMP, no próximo sábado, entre as 11 e as 20.30 horas, no Palácio dos Correios, no Porto, para premiar novas soluções e práticas de inovação.

O objetivo do concurso é "dinamizar novos ecossistemas inovadores e mobilizar práticas de inovação aberta e cocriação em torno de desafios concretos nos municípios" daquela estrutura, pode ler-se no documento de apresentação do evento. Há duas categorias de prémios: "Hackaton" e "Prototipagem".

Serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados na categoria "Hackthon" - maratonas de cocriação a ser promovidas pela AMP - em cada um dos três eventos a levar a efeito, num total de nove prémios. O primeiro classificado de cada evento receberá 1000 euros, o segundo 500 e o terceiro 250 euros.

A categoria de "Prototipagem" destina-se a apoiar a transformação e o desenvolvimento das ideias em soluções inovadoras, disruptivas e sua rápida consolidação ao nível do modelo de negócio. Serão atribuídos três prémios iguais correspondentes de 50 horas de consultoria especializada a prestar por entidades dos Sistema Científico e Tecnológico Nacional a identificar pela AMP.

A iniciativa propõe a criação de "condições para testar novos modelos de práticas públicas que permitam o desenvolvimento prévio de protótipos e soluções mais adaptadas às necessidades dos municípios através do envolvimento de ecossistemas de pequenas e médias empresas, novos empreendedores e outros atores do sistema científico e tecnológico", lê-se ainda no documento.

Para submeter uma candidatura, individual ou em equipa, os interessados devem preencher um formulário no site da AMP.

Bases de dados disponíveis para os participantes:

1.Caracterização de Resíduos Municipais

2. Produção de Resíduos Municipais

3. Sistemas de recolha de Resíduos Municipais

4. Censos 2011 Resíduos Municipais

5. Estabelecimentos de ensino superior

6. Rede Escolar

7. Sítios.AMP Resíduos Municipais

8. Património Cultural

9. Transportes Públicos na AMP

10. Rede Ciclável na AMP

11. Estações da CP na AMP

12. Estações de metro na AMP

13.Linhas da CP na AMP

14. Linhas de metro na AMP

15. Curvas de nível/declives na AMP

16. Hipsometria/declives na AMP

17. Rede viária da AMP

18. Município de Santo Tirso- vários

19. Equipamentos desportivos e culturais da Trofa