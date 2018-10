Ctrl+Alt-Del. A história do melhor amigo do utilizador de computadores

LPC Hoje às 19:19 Facebook

Entre as gerações mais novas, a combinação Ctrl+Alt-Del num teclado de computador poderá ser desconhecida ou apenas uma memória de algo de que já ouviu falar de raspão. Mas, para quem viveu o desenvolvimento dos sistemas Windows ou os usa atualmente com regularidade, não existirá uma combinação de teclas mais icónica do que esta.

Poderá já não fazer parte da memória coletiva atual, mas durante anos a combinação de teclas Ctrl+Alt-Del fazia parte da vida do comum utilizador de computadores com sistema operativo da Microsoft. Era o último recurso, o admitir que tudo falhou e que era preciso ajuda para nos salvar de um computador bloqueado. Atualmente as máquinas parecem falhar menos, mas na história antiga dos computadores pessoais era muito comum que tudo se desmoronasse.

Dependendo do sistema operativo em questão ou do momento em que se precisa desta combinação de tecla, o comportamento tomado pelo computador é diferente. Em comum, apenas a intenção de interromper os processos que estão estão a causar uma falha.

Mas como nasceu esta combinação?

Tudo começou em 1981, em Boca Raton, Califórnia, EUA, num complexo de escritórios onde se desenvolvia a todo o gás o computador pessoal da IBM, para combater a Apple e a Radioshack, que já tinham um computador funcional disponível para o grande público. Um dos grandes problemas encontrados pela equipa de desenvolvimento era o de ser necessário desligar o sistema por completo (tirar a ficha da corrente) sempre que a máquina encontrava um erro no código.

Para evitar um completo esgotamento dos programadores, que, em certas alturas, tinham de reiniciar o computador a cada cinco minutos, David Bradley - programador da IBM desde 1981 - decidiu incluir no sistema uma forma de fazer um reset rápido, o que lhe garantiu um lugar imediato na história da informática.

Porquê Ctrl+Alt-Del ?

O reset rápido era uma ideia excelente, mas adjudicar a tarefa a apenas uma tecla seria arriscado demais. Um toque fora do sítio e horas de trabalho poderiam ir por água abaixo. Assim, nasceu a "saudação de três dedos" necessária para atingir as três teclas em simultâneo e eliminar os processos problemáticos. Uma operação que demorava um ou dois minutos passou a demorar apenas entre 10 e 15 segundos, segundo explicou o próprio numa entrevista, numa inovação que não deveria ter saído do âmbito profissional dos programadores.

Como se passou de um truque de especialistas para o público?

Inicialmente pensada para os programadores, a ideia ganhou tração entre as empresas de informática, que incorporaram o comando nos seus programas. O primeiro IBM a chegar aos consumidores vendeu milhões e tinha a possibilidade de usar esta combinação de teclas "escondida" entre as possibilidades de utilização, sem que tal fosse revelado abertamente ao público.

Já nos anos 90, dois acontecimentos concorreram para tornar o Ctrl+Alt-Del na mais icónica combinação de teclado. Por um lado, o "ecrã azul da morte", uma praga que atingia os utilizadores Windows, tinha como solução explícita no ecrã utilizar estas teclas para reiniciar o computador. Esta solução foi correndo de boca em boca como kit de primeiros-socorros entre os utilizadores de computadores.

Por outro lado, a Microsoft atribuiu a função de login nos sistemas NT (no início dos anos 90) à mesma combinação de teclas, um erro que mais tarde Bill Gates, fundador da empresa, admitiu, embora a empresa nunca o tenha corrigido.

Nos sistemas em rede Windows posteriores, como aqueles que funcionam nos locais de trabalho, por exemplo, o "Ctrl+Alt-Del" continua a servir para desbloquear o ecrã de entrada nas contas dos utilizadores, ao mesmo tempo que serve para aceder a um menu que inclui o bloqueio da conta, o acesso ao gestor de tarefas ou o terminar da sessão.

A verdade é que Gates queria que fosse acrescentada aos teclados dos computadores uma nova tecla com função exclusiva de login, mas a IBM recusou-se a fazê-lo.

A visibilidade dada a este simples comando, que inicialmente era dedicado apenas aos programadores, foi atribuída por David Bradley a Bill Gates, durante uma cerimónia do 20.º aniversário do PC IBM. Num painel aberto a questões do público onde os dois estavam presentes, a primeira pergunta foi mesmo para o inventor do comando e não para o milionário que liderava a Microsoft e versava sobre o sucesso dele. "Tenho de partilhar o crédito. Posso tê-lo inventado, mas o Bill é que o tornou famoso".