De dados pessoais a armas comerciais: como a nossa saúde define os anúncios que vemos

Rita Salcedas Hoje às 19:06 Facebook

Twitter

A maior parte do que fazemos - os programas de televisão a que assistimos, os sites que visitamos, os produtos que compramos, os lugares onde vamos - funciona como um jogo de negócio para quem faz da publicidade uma fonte de lucro. Os casos conhecidos de compra ou fuga de dados privados refletem a forma como a nossa vida influencia a propaganda que nos é impingida. E, graças a dispositivos com ligação à Internet, os anúncios que vemos podem ser determinados até pelo nosso estado de saúde.

"Cookies" são arquivos de texto que armazenam informações sobre os sites que visitamos

Os anúncios que aparecem nos sites a que acedemos não estão lá por acaso: estão de certa forma relacionados com alguma pesquisa ou acesso feito anteriormente. Essa estratégia de publicidade, o "remarketing", promete mostrar os anúncios que mais interessam. Além de ser legal e comunicada aos utilizadores - nomeadamente através do aviso de uso de "cookies" -, a ferramenta é bem explicada pela Google: "O remarketing é uma forma de abordar pessoas que interagiram anteriormente com o seu website ou aplicação para dispositivos móveis. Permite-lhe posicionar estrategicamente os seus anúncios perante estes públicos-alvo enquanto navegam no Google ou nos respetivos websites parceiros, ajudando a aumentar a notoriedade da marca ou incentivando estes públicos-alvo a efetuarem uma compra."

Mas que a nossa pegada na rede influenciava os anúncios que lá aparecem, já se sabe há muito. O que muitos não sabem é que, nesta trama, vilões há muitos, e que algumas empresas chegam a campos tão pessoais como a saúde.

Termómetros inteligentes: a febre aumenta e a publicidade também

Longe vão os tempos em que o única maneira de medir a febre era colocando a ponta metálica de um termómetro de vidro, feito de mercúrio, debaixo do braço durante - diziam as avós - pelo menos três minutos. A evolução está à vista: termómetros há para todos os gostos - dentro do leque de infravermelhos e digitais - e alguns deles até estão conectados à Internet. Estes últimos, os inteligentes, podem ser um bom exemplo da forma como a saúde condiciona a publicidade.

A Kinsa, tecnológica norte-americana da área da saúde, vende termómetros com ligação WiFi que, segundo o "The New York Times", estão em mais de 500 mil lares dos EUA, talvez pelas características inteligentes que atraem pais de crianças com febre. Os termómetros estão sincronizados com uma aplicação para smartphone que, além de permitir aos consumidores rastrear sintomas, indica diagnósticos e recomenda os passos a seguir, passem eles por descanso, hidratação, medicação ou ir ao médico.

Este ano, a empresa norte-americana de produtos de limpeza Clorox pagou para licenciar informações da Kinsa. Os dados em causa indicaram à Clorox quais as moradas, em todo o país, de utilizadores que registaram aumentos nas febres. A partir daí, e tendo em conta as recomendações do Departamento de Saúde dos EUA, o que a empresa fez foi simples: direcionou mais anúncios - de produtos de desinfeção - para essas áreas.

Fuga de dados na Google leva a reforço da segurança

A Google anunciou, no início deste mês, que vai encerrar ao público a rede social Google +, depois de ter descoberto uma falha que expôs dados privados de cerca de 500 mil utilizadores desde 2015. Segundo a gigante tecnológica, esses dados estão limitados a campos de perfil como nome, e-mail, idade, género e ocupação, não incluindo publicações nem dados de conta. E não foram encontradas evidências de usos errados dessas informações.

A Google descobriu a fuga de dados em março, mas optou, durante meses, por não publicitá-la. O "Wall Street Journal" reportou, há dias, que a empresa estava preocupada com a perceção pública sobre o caso, receando comparações com o escândalo de privacidade que afetou o Facebook, com o roubo de dados de milhões de utilizadores, pela Cambridge Analytica, que visava identificar padrões de personalidade e de comportamento e assim criar alvos para propaganda política, nas presidenciais dos EUA.

Depois da publicação da notícia, a Google anunciou uma série de medidas de proteção. Além do encerramento da Google +, a tecnológica vai impor, em janeiro, regras mais rigorosas para aplicações externas que queiram aceder a dados da caixa de entrada do Gmail (só as aplicações do Gmail vão poder fazê-lo) e vai limitar o acesso a dados, registos de chamadas e contactos de SMS a apps dos sistema Android (desenvolvido pela Google).

Dados de quase 550 mil clientes de seguradora de saúde à venda

O Gabinete do Comissário de Informação do Reino Unido (ICO) multou a seguradora de saúde Bupa em 175 mil libras (197 mil euros) depois de uma investigação ter detetado que a empresa não tinha "medidas de segurança eficazes para proteger as informações pessoais dos clientes". Isto porque um funcionário conseguiu aceder a dados confidenciais de 547 mil clientes, entre janeiro e março de 2017, e colocá-los à venda na "dark web", uma parte da Internet que não é possível alcançar através de pesquisas em motores de busca.

Presidente da Apple critica falhas entre inteligência artificial e privacidade

O presidente executivo da Apple, Tim Cook, criticou, esta quarta-feira, a forma como empresas de tecnologia estão a utilizar dados pessoais para obter lucro. "As nossas próprias informações, sobre coisas do dia-a-dia, aspetos profundamente pessoais, estão a ser usadas contra nós", disse o executivo, numa conferência internacional sobre proteção de dados e privacidade digital no Parlamento Europeu, na Bélgica.

"Levado ao extremo, esse processo cria um perfil digital duradouro e permite que as empresas nos conheçam melhor do que provavelmente nós nos conhecemos", continuou, acrescentando que, para que a inteligência artificial seja realmente inteligente, tem de respeitar os valores humanos, incluindo o da privacidade. "Se erramos nisso, os perigos são grandes. Podemos atingir, ao mesmo tempo, uma boa inteligência artificial e ótimos padrões de privacidade. E isso não é só uma possibilidade, é uma responsabilidade."

Apesar de Cook não ter nomeado empresas, não é difícil de perceber a que alvos se referia, se tivermos em conta que tanto a Google como o Facebook são companhias conhecidas por adotarem um modelo de negócios que direciona propaganda e conteúdos a partir de dados dos utilizadores.