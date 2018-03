Depois da casa roubada... Facebook facilita trancas na porta

Hoje às 15:30 Facebook

A polémica do "Cambridge Analytica" fez soar os alarmes e a queda de 18% na bolsa de valores norte-americana foi mais um sinal de que o Facebook tinha que mudar. Nas próximas semanas, vão ficar disponíveis novas funcionalidades para que o utilizador tenha um maior controlo da sua privacidade.

O Facebook anunciou, esta quarta-feira, através de comunicado, que vai mudar a área da privacidade nas definições. A rede social liderada por Mark Zuckerberg "percebeu claramente que as definições de privacidade e outras ferramentas importantes são difíceis de encontrar e que tem de fazer mais para manter os utilizadores informados".

"Estas mudanças estão a ser trabalhadas há algum tempo, mas os acontecimentos dos últimos dias aumentaram a sua importância", explica Erin Egan, vice-presidente e diretor de privacidade e política da empresa, a propósito do escândalo da "Cambridge Analytica". O Facebook terá disponibilizado dados de milhões de utilizadores que depois foram usados para influenciar a opinião dos eleitores no Reino Unido, durante o Brexit, e dos EUA, na campanha eleitoral que deu a vitória a Donald Trump.

"A política de dados será também atualizada para que seja mais fácil perceber que dados são recolhidos e como são utilizados. Estas atualizações visam uma maior transparência - não a obtenção de novos direitos de recolha, uso e partilha de dados", afirma a empresa.

- Controlos mais fáceis de utilizar:

O Facebook vai redesenhar por completo o menu de definições para dispositivos móveis, para seja mais fácil de encontrar. Em vez de as definições estarem distribuídas em quase 20 ecrãs diferentes, passam a estar acessíveis num único lugar. "Também eliminamos as configurações desatualizadas para que fique claro quais as informações que podem e não podem ser partilhadas com aplicações", confirma Egan.

- Novo menu de atalhos:

No novo menu de atalhos de privacidade passa a ser possível controlar os dados em apenas alguns cliques, com explicações clarificadas de como funcionam os controlos. Os utilizadores podem ativar mais ferramentas de proteção, como a autenticação com dois-fatores. Caso esta opção esteja ativa e alguém tente entrar na conta a partir de um dispositivo que o Facebook não reconheça, será de imediato pedida uma confirmação ao dono da conta. Também vai ser possível que os utilizadores revejam o que partilharam e apagarem se quiserem. O utilizador vai conseguir gerir quem vê o que publica e a informação que incluiu no perfil.

- Ferramentas para encontrar, descarregar e apagar dados:

A rede vai criar a ferramenta "Acesso à sua informação", que dá a possibilidade de apagar o que não quer que apareça na cronologia, aceder a publicações, reações, comentários ou buscas desenvolvidas. Passa a ser possível fazer o download de uma cópia segura ou movê-la para outro serviço, incluindo fotografias, contactos adicionados à conta, posts na cronologia e muito mais.

Promessas para o futuro:

Para além das mudanças anunciadas, a empresa promete passar a informar os utilizadores sobre a forma como recolhe a sua informação.

Para desenvolver estas ferramentas e atualizações, o Facebook trabalhou em conjunto com reguladores, legisladores e especialistas em privacidade.