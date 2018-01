É assim que o Facebook o espia

Hoje às 10:59 Facebook

Domingo celebra-se o dia europeu da proteção de dados. O Facebook é uma das plataformas onde mais informação pessoal divulgamos. Idade, gostos e até a nossa localização. A rede social consegue saber quase tudo sobre nós. Mas como?

Nunca teve de pagar para usar o Facebook. Mas a gratuitidade desta rede é meramente aparente. Quando cria uma conta, tal como no Google e no Twitter, autoriza o uso dos seus dados para diversos fins. As empresas de marketing são das mais interessadas porque conseguem fazer chegar a publicidade de forma mais assertiva aos consumidores.

Ninguém sabe ao certo quanto vale a nossa informação, mas dá dinheiro a ganhar a muita gente. A Luth Research, uma empresa de análise de mercado, cobra 80 euros por mês, a mais de 25 mil clientes, para analisar a atividade de várias pessoas, no smartphone, tablet e computador.

Então, como é que o Facebook chega aos nossos dados?

- Os dados utilizados na criação de conta são os primeiros recolhidos. Idade, género, email e número de telefone estão entre os mais valiosos. Já deve ter recebido chamadas de lojas a que nunca deu o número e que não conhece. Há empresas que compram pacotes de dados às redes sociais. Mas isto não acontece só no mundo digital. Sempre que adere ao cartão de cliente de algum estabelecimento comercial e dá estes dados, corre o risco de que sejam partilhados para outros fins.

- A geolocalização é outro dos aspetos mais valorizados. Com este serviço ativado, o Facebook consegue saber os locais que visita e traçar um perfil GPS dos seus movimentos.

- Sempre que gostamos de alguma página ou publicação estamos a demonstrar interesse por algo. Se gostar de um hotel em Paris, é provável que, por exemplo, lhe apareça informação sobre empresas de aluguer de carros nessa mesma cidade. A sua pegada digital vale mais do que aquilo que pensa.

- Quando faz login com a conta de Facebook em algum site está a dizer à rede que pode vigiar o que está a fazer. No fundo, está a pagar com a sua informação pessoal a comodidade de não ter de fazer mais um registo.