E se o Facebook esconder os gostos?

Ivo Neto Hoje às 18:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A rede social Instagram está a experimentar eliminar o contador de gostos para que os utilizadores se concentrem mais nas fotografias. O teste, que começou no Canadá, não chegou a Portugal, mas está ativo no Brasil e poderá mesmo ser alargado brevemente a outros países.

Agora, é a rede mãe, o Facebook, que pode deixar de contar o número de gostos que cada utilizador recebe nas suas publicações. Segundo o portal Techcrunch, a rede social estará a preparar um novo protótipo para o sistema Android em que contador de gostos deixa de estar disponível.

Os utilizadores poderão continuar a receber as notificações das reações àquilo que publicam na maior rede social do mundo, mas estas deixam de ser contadas.

Os testes no Instagram são mais um passo para a reabilitação da imagem do Facebook depois de todos os escândalos sobre a utilização dos dados dos seus utilizadores. É uma forma de Zuckerberg assumir que se preocupa com a saúde dos seus utilizadores, quando se discute com maior frequência as consequências do tempo que os mais jovens passam nas redes sociais.

A concretização desta função no Facebook levará certamente a uma reconfiguração da forma como cada um de nós se comporta na rede social. Saberá o utilizador viver neste universo digital se não souber quantos gostos vale?