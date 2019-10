Edward Snowden abre a Web Summit em Lisboa a partir da Rússia

João Tomé* Hoje às 17:26 Facebook

A Web Summit em Lisboa acaba de anunciar a presença de Snowden, o famoso denunciador das práticas do NSA nos EUA, para abrir o evento a partir da Rússia.

Depois de ter deixado no ar um possível anúncio relevante ontem - anunciou entretanto repetentes no evento como Vestager e Tony Blair -, Paddy Cosgrave e a Web Summit anunciaram agora o norte-americano que denunciou as práticas de espionagem do NSA dos EUA. Edward Snowden vai abrir o evento que começa a 4 de novembro, em Lisboa, numa ligação em direto com a Rússia, onde tem asilo depois de ter revelado informação confidencial e ser procurado pela justiça norte-americana.

A Web Summit indica que Snowden irá responder a questões sobre o seu trabalho para NSA e como ajudou a construir um sistema de vigilância que reuniu milhões de chamadas, mensagens e emails de cidadãos americanos e porque escolheu expor de forma tão pública aquilo que considerou práticas ilegítimas e preocupantes.

Já na terça-feira foram revelados os tais nomes de repetentes, algo que como nos explicou em entrevista em agosto Cosgrave não ser necessariamente ausência de novidades. Além do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, também estará a comissária europeia Margrethe Vestager que repete a presença numa altura em que as suas funções vão tornar-se mais amplas, além da área da concorrência na Europa.

O CEO da Web Summit deixou entretanto mais alguns dados sobre o evento deste ano nomeadamente que todos os espaços de exposição estão já esgotados, a mais de um mês do evento. Diz Paddy Cosgrave: "Vendemos mais de 2x espaço de exposição todos os anos. Todos os principais espaços para 2020 vão estar vendidos antes da Web Summit 2019. Esperamos que os bilhetes esgotem nas próximas semanas".

Já existem vários nomes relevantes anunciados nos últimos meses, embora sejam possíveis nomes mais mediáticos nas próximas semanas - é provável Cosgrave esteja a tentar a jovem ambientalista Greta Thunberg, até pelos seus tweets nos tempos recentes.

Em destaque está o chairman da Huawei, Gui Ping, a CEO da Wikipedia Katherine Maher, além de outro repetente, Brad Smith, o presidente da Microsoft. Jaden Smith, o ator e músico filho de Will Smith também marcará presença, bem como os CEO da empresas como Verizon, Tinder, Boston Dynamics, o co-fundador do Quora, o CPO do Uber, o CTO da Amazon ou o CIO da Samsung.

*Dinheiro Vivo