Está com problemas no Facebook? Não é o único, a rede está em baixo

O Facebook está a registar problemas um pouco por todo o mundo, esta quarta-feira.

A meio da tarde, os utilizadores do Facebook começaram a sentir problemas no acesso às contas pessoais. A rede de Mark Zuckerberg está a falhar e muitos utilizadores demonstram o seu desagrado no Twitter.

"O Facebook está em baixo para manutenção, mas deve voltar em breves minutos", pode ler-se numa nota alegadamente publicada pela rede social californiana.

Mas não é só o Facebook que está em baixo. O Instagram, que foi adquirido pelo Facebook, também está a registar dificuldades.

Ainda não se conhece a origem do problema, mas não é a primeira vez que o Facebook e o Instagram enfrentam este tipo de erros.