Este Bugatti é 90% LEGO e atinge 20 km por hora

O primeiro carro em LEGO com motor foi apresentado, esta quinta-feira, na Lego House em Billund, Dinamarca. O Bugatti Chiro trabalhado em tamanho real estará em exibição aos visitantes até 10 de junho.

Depois de apresentado em França, no Reino Unido, nos EUA e em muitos outros locais do mundo, o Bugatti de LEGO está agora "em casa". O entusiasta de automóveis, Christian Grau, falou com aqueles que tiveram a ideia do carro, assim como com os construtores da LEGO, da República Checa, que o fizeram manualmente. Depois das entrevistas, houve uma competição de construção de carros LEGO, com prémios em disputa.

Em agosto do ano passado, o LEGO Group lançou o primeiro carro LEGO de tamanho real. É uma versão melhorada do popular Bugatti Chiron, com mais de um milhão de elementos Lego Technic, alimentado por 2304 motores Power Functions e com um peso de 1500 kg. O carro, composto de 90% de peças LEGO, pode atingir velocidades de 20 km por hora.