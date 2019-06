Facebook alarga suporte de assinaturas em Instant Articles aos media

Hoje às 14:09 Facebook

O Facebook anunciou que inicia hoje o alargamento do suporte das assinaturas em Instant Articles, ferramenta paga da rede social, aos editores de media, permitindo que estes rentabilizem o negócio.

"O Facebook inicia hoje o alargamento do suporte de assinaturas em Instant Articles a todos os editores de meios de comunicação social qualificados", refere a rede social em comunicado.

Depois de ano e meio de testes, "a nova ferramenta vai permitir aos editores definir formas inovadoras de rentabilizar os seus conteúdos, seja baseado num modelo vinculado a um número específico de artigos gratuitos por mês, ou num modelo 'freemium', que deixa certos artigos abertos e outros bloqueados", acrescenta o Facebook.

No fundo, de acordo com a rede social, o objetivo é ajudar os media a rentabilizar o seu negócio dentro do Facebook.

Entre as funcionalidades agora disponíveis, refere o Facebook, está a "Welcome Screen", que "encoraja os novos subscritores a seguir a página" do meio de comunicação social e, assim, a ver mais conteúdos do título, aumentando a probabilidade de retenção do leitor.

"Também investimos em formas de permitir aos 'publishers' comunicar diretamente com os subscritores no Facebook", adianta a rede social, que refere que também desenvolveu uma ferramenta que permite aos media medir "o comportamento das suas audiências" no Facebook e Instagram.

Ou seja, os 'publishers' que usam as subscrições no Instant Articles "são capazes de analisar dados" sobre a atividade dos seus clientes dentro da Facebook Analytics.