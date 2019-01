Facebook anuncia 300 milhões de dólares para projetos ligados ao jornalismo

Hoje às 16:51 Facebook

O Facebook vai investir 300 milhões de dólares (262 milhões de euros) em três anos em diversos projetos ligados ao jornalismo, essencialmente para desenvolver a informação local, anunciou hoje a empresa.

"Vamos continuar a lutar contra as informações falsas (fake news), a desinformação e a informação de má qualidade", explicou numa mensagem no Facebook Campbell Brown, vice-presidente para as parcerias com a imprensa.

"Mas temos também a oportunidade e a responsabilidade de ajudar os media locais a crescerem e a terem sucesso", acrescentou.

No início de janeiro de 2017, a rede social já tinha lançado o "Facebook Journalism Project", uma iniciativa destinada a "reforçar os laços" da plataforma com os media, mas o montante investido nesse projeto não foi comunicado.

Entre outras atividades, o Facebook vai criar um fundo especial em colaboração com o Pulitzer Center, dotado de 5 milhões de dólares, para apoiar financeiramente projetos de reportagem de media locais.