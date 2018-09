Hoje às 21:59 Facebook

Twitter

Utilizadores de todo o mundo, incluindo em Portugal, estão a ter dificuldades no acesso ao Facebook.

De acordo com a página "Down Detector", às 22 horas, registavam-se problemas no acesso àquela rede social nos EUA, na República Checa, Hungria, Noruega, Islândia, Brasil e Portugal.