Facebook, Instagram e WhatsApp estão em baixo

Hoje às 12:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Se está a ter problemas com o Facebook, ou outras aplicações da empresa de Mark Zuckerberg, como o Instagram e o WhatsApp, não se surpreenda. O problema, não sendo geral, está a afetar alguns países no Mundo.

Em Portugal, comprova-se com a falha no Facebook, por exemplo, do "Jornal de Notícias". Uma falha extensível a muitas contas de portugueses, de tal forma que não é possível aceder àquela rede social, sequer, através da página inicial internacional, através de Facebook.com

O problema parece ter começado cerca das 3.30 horas na Califórnia, estado americano que alberga a sede do Facebook. Seriam 11.30 em Portugal continental, embora a página do JN no Facebook tenha funcionado até perto das 12 horas. Desde então que está inacessível. Tal como milhares de páginas daquela rede social, com muito utilizadores a expressar queixas através do Twitter.

Segundo relatos da imprensa internacional, o Instagram está também inacessível, enquanto o WhatsApp está intermitente, com dificuldades em enviar ou receber mensagens.

Segundo uma ferramenta de deteção de problemas na internet, o Facebook está em baixo em países como Paquistão, Malta, Marrocos, Canadá, EUA e vários países europeus.

O problema acontece cerca de um mês depois da maior quebra de sempre do Facebook, que deixou as aplicações da empresa inacessíveis durante quatro horas e só 24 horas depois a empresa confirmou o regresso à normalidade.

Na ocasião, a empresa justificou os problemas com o Facebook, Instagram e WhatsApp com "uma mudança na configuração do servidor".