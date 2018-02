Facebook julgado em França por apagar conta de utilizador

Hoje às 15:28 Facebook

O Facebook foi obrigado a sentar-se no banco dos réus, em França, após cinco anos de batalha judicial. Vai responder às acusações de um internauta, cuja conta terá sido encerrada após a publicação de um nu explícito, que é um famoso quadro francês.

O quadro "A Origem do Mundo", do pintor francês Gustave Coubert (1818-1877) está na génese de um processo judicial inédito. A empresa Facebook foi intimada a comparecer num tribunal de França, demandada por um internauta, que se queixa de censura.

Durante cinco anos, a companhia fundada por Mark Zuckerberg tentou evitar um julgamento em França, alegando que estando sediada na Califórnia deveria ser julgada nos EUA. No entanto, em fevereiro de 2016, um Tribunal de Apelo de Paris determinou que a justiça francesa era competente para julgar o caso. O julgamento começou agora e deve prolongar-se até 15 de março.

Contas feitas, foram precisos quase sete anos desde que um internauta francês apresentou queixa. Acusa o Facebook de fechar a conta "sem aviso ou justificação", a 27 de fevereiro de 2011, pouco depois de publicar no mural uma reprodução de "A origem do Mundo", com um link para uma reportagem do quadro de Coubert.

Caroline Lyannaz, a advogada do Facebook contestou as alegações. "Não cometemos erro algum nem causamos qualquer prejuizo", disse. Acresce, ainda, que o demandante não "apresentou qualquer prova de uma relação entre a publicação da obra de Gustave Coubert e o encerramento da página".

Da outra parte, o advogado do internauta, Stéphane Cottineau, congratulou-se por ver o Facebook sentado no banco dos réus e disse esperar que este caso faça jurisprudência para outras empresas de Internet com sede nos EUA.

O quadro, que mostra a vulva de uma mulher, é "uma obra maior" que "faz parte do património cultural francês", advogou Stéphane Cottineau, em declarações ao jornal "El Pais".

Pintado em 1886, o quadro chocou a sociedade da época. Mudaram-se os tempos, mas o cariz provocatório da obra é intemporal e imaterial, tendo originado um caso de polícia em Portugal.

Há cerca de nove anos, em fevereiro de 2009, o Ministério Público abriu um inquérito-crime para averiguar os factos ocorridos em torno da apreensão, pela PSP, do livro "Pornocracia", numa feiro do livro, em Braga.

A obra tinha na capa uma reprodução do quadro de Coubert. A PSP justificou a atuação com a necessidade de "acautelar" e evitar "confrontos físicos" no recinto da feira onde o livro estava à venda, face a várias queixas apresentadas por pais de crianças atraídas pela obra e que, por sua vez, chamaram colegas da mesma idade.