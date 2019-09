Facebook lança aplicação de encontros

JN Hoje às 15:41 Facebook

Facebook Dating. Esta é a nova funcionalidade da aplicação móvel da rede social norte-americana, que chegou esta quinta-feira aos utilizadores com mais de 18 anos dos EUA e Brasil, entre outros países. Chega à Europa no início de 2020.

Os utilizadores que optem por utilizar esta funcionalidade da aplicação vão poder criar um perfil para encontrar um parceiros entre amigos de amigos, mas também com desconhecidos.

Os amigos não vão estar visíveis na aplicação, a não ser que seja ativada a funcionalidade "paixão secreta". Esta permite criar uma lista de até nove pessoas entre as ligações do perfil, por quem o utilizador tem uma atração. Se do outro lado, a outra pessoa tiver feito o mesmo, é enviada uma notificação para que essa atração mútua seja conhecida dos dois.

As sugestões de "match" vão ser exibidas tendo em conta preferências e atividade no Facebook, mas os utilizadores poderão enviar mensagens ou um "like" a outros perfis que se encontrem ativos na rede, não precisando de uma correspondência do outro lado.

"Não quisemos incorporar nada em torno do deslizar ou jogar. O Facebook Dating é sobre conversas", disse ao site "The Verge", Nathan Sharp, gestor de produto da Facebook.

Uma das medidas de segurança da App é a possibilidade de enviar aos amigos ou família uma indicação de que se vai ter um encontro com outra pessoa e até ativar a indicação de geolocalização em tempo real, durante um certo período de tempo. Todas a atividade nesta área da aplicação será separada da atividade no perfil.

O Facebook Dating já está disponível nos EUA, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Laos, Malásia, México, Paraguai, Peru, Filipinas, Singapura, Suriname, Tailândia, Uruguai e Vietname.