Facebook lança nova ferramenta para criar "fotos 3D"

Hoje às 20:26 Facebook

Twitter

O Facebook anunciou na quinta-feira uma nova ferramenta para publicar fotos com um efeito 3D. A ferramenta funciona em smartphones com câmara dupla e reconhece a distância entre planos no fundo e na frente da imagem.

Em comunicado, o Facebook explica que as fotos também podem ser visualizadas com óculos de realidade virtual, para realçar o efeito. Para ver as fotos nesse formato, é necessário clicar na opção "Fotos 3D" na área de publicação, caso o seu smartphone tenha câmara dupla.

Para conseguir uma melhor fotografia, o Facebook recomenda uma distância aproximada de um metro entre o telemóvel e o objeto. O sistema reconhece a diferença de profundidade pela mudança de cores dos objetos. "Uma pessoa com uma camisola azul à frente de uma parede azul não se vai destacar tanto quanto alguém que tenha uma cor diferente", explica a empresa.

A ferramenta também reconhece diferentes texturas. Desta forma, quanto mais distantes estiverem os objetos de diferentes camadas, mais serão destacados. "Tente evitar objetos transparentes como plástico ou vidro, que geralmente não são identificados pelos sensores de profundidade", lê-se ainda no comunicado.

Embora o comunicado do Facebook informe que a ferramenta já está disponível para utilizadores de todo o mundo, alguns telemóveis podem ainda não contar com esta opção.