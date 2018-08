Facebook lança Portal da Juventude com dicas de segurança

15 Maio 2018 às 11:02 Facebook

Twitter

O Facebook lançou esta terça-feira um Portal da Juventude, com o objetivo de os jovens terem um lugar onde encontrar respostas às suas questões e terem acesso a dicas sobre a Internet.

O Portal da Juventude inclui informações sobre como tirar o melhor partido dos produtos do Facebook, como as páginas, os grupos, os eventos e o perfil, testemunhos de jovens sobre como usar a tecnologia da melhor forma e dicas sobre como aumentar o nível de segurança e de como aproveitar a Internet de forma positiva.

De acordo com uma nota enviada às redações, para além de acrescentar este portal ao seu Centro de Segurança, o Facebook está também a explorar novas formas de partilhar as informações presentes na plataforma com os jovens presentes diretamente na rede social.

Para o desenvolvimento deste portal, o Facebook com falou com grupos de adolecentes no Reino Unido, Itália, Estados Unidos e Brasil e recolheu feedback em eventos como os workshops do Dia da Internet Segura, em São Paulo, e as conferências de Global Safety Network. Além disso, a empresa entrou também em contacto com legisladores, peritos em privacidade, empresas e designers de experiência do utilizador para dar aos jovens as ferramentas e informação que precisam.

O Portal da Juventude ​​​​​​​já está disponível nas versões desktop e mobile em 60 línguas diferentes.