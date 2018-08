Facebook testa botão alternativo ao "não gosto"

JN 01 Maio 2018 às 01:28 Facebook

Alguns utilizadores da rede social Facebook já estão a testar um novo botão para classificar os comentários aos "posts" divulgados e partilhados - positivos (upvote) ou negativos (downvote), eis a nova opção.

A nova funcionalidade começou a ser testada nos Estados Unidos em fevereiro e começou agora a ficar disponível na Austrália e Nova Zelândia.

O que se pretende é que os utilizadores "votem" sobre os comentários, considerando-os positivos (upvote) ou negativos (downvote), no âmbito da vontade anunciada pela rede social fundada por Mark Zuckerberg em melhorar o controlo dos conteúdos partilhados.

No fundo, este sistema replica o que já existe na rede social Reddit.

Trata-se de uma ferramenta que "permite que as pessoas alavanquem esses comentários úteis e engajadores no topo do tópico de discussão, e movam para baixo aqueles que são simples ataques ou que estão cheios de profanidades", explicou um porta-voz do Facebook ao site Mashable.

O objetivo é garantir que as discussões na rede social sejam construtivas, mesmo quando as pessoas discordam umas das outras. "Isto não afeta seu feed de notícias ou interações com amigos", acrescentou.