Hoje às 16:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Utilizadores de todo o mundo, incluindo em Portugal, estão, esta quarta-feira à tarde, a ter dificuldades no acesso ao Facebook.

De acordo com a página "Down Detector", às 15 horas, registavam-se mais de 400 relatos de problemas no acesso à rede social. Países da América e Europa foram afetados.

Os erros detetados passam pelo login e pelo feed de notícias, registando-se, em alguns casos, uma "falha total" do Facebook.