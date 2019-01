Hoje às 18:49 Facebook

Vários utilizadores do WhatsApp deram conta, esta terça-feira, de falhas no acesso à aplicação e utilização normal da mesma.

A aplicação de troca de mensagens esteve com um problema global que impediu a troca de mensagens entre utilizadores, afetando milhões de pessoas em todo o mundo.

As falhas terão começado cerca as 16 horas (em Portugal continental), segundo a plataforma Down Detector, que disponibiliza a visualização em tempo real de problemas e falhas em todos os tipos de serviço.