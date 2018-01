Falhas em processadores também afetam Macs, iPhones e iPads

Hoje às 10:12, atualizado às 10:16 Facebook

A Apple admitiu, esta sexta-feira, que os computadores Mac, os iPhone e os iPad estão na lista de dispositivos afetados por uma vulnerabilidade dos processadores Intel e ARM, que os podem deixar à mercê de hackers.

Para evitar problema de maior, a empresa aconselhou os clientes a fazer download apenas de site fidedignos, depois das falhas de seguranças conhecidas como Spectre e Meltdown terem sido conhecidas na última quarta-feira.

"Investigadores de segurança descobriram recentemente problemas de segurança conhecidos por dois nomes, Meltdown e Spectre. Estes problemas aplicam-se a todos os processadores modernos e afetam quase todos os computadores e sistemas operativos. Todos os sistemas Mac e iOS são afetados", escreve a marca.

No entanto, a Apple salienta que a falha só pode ser explorada por hackers caso seja feita a instalação de um software, daí o conselho para que os utilizadores só instalam aplicações de fonte fidedignas.

Até ao momento, não se conhece qualquer ataque que tenha utilizado estas falhas nos processadores Intel e ARM, mas há empresas, como a Microsoft, que estão a trabalhar em para fornecer correções do erro aos clientes.

A Apple revela que já lançou correções contra o Meltdown no iOS 11.2, macOS 10.13.2 e tvOS 11.2, que ajudarão os clientes a proteger-se de um eventual ataque. O Apple Watch não é afetado pelo problema, revela a empresa num post publicado no blog oficial da Apple.

Falhas nos processadores Intel

Os processadores construídos nos últimos 10 anos pela empresa norte-americana Intel têm uma falha de conceção comprometedora para a segurança dos computadores que equipam, revelou esta semana o sítio britânico 'The Register'.

"É um problema muito grave por duas razões: porque envolve o material, o que complica as coisas, e porque pode permitir (um terceiro) assumir o controlo do computador", disse Gérôme Billois, técnico em segurança informática na empresa 'Wavestone', à agência noticiosa AFP.

A Intel, que ainda não reagiu oficialmente ao caso, já teria dado instruções a várias empresas para que estas pudessem desenvolver correções.

Estas correções estão em progresso para os sistemas Linux, Apple e Windows.

Na rede social Twitter, o fundador do servidor francês OVH, Octave Klaba, anunciou recentemente que a empresa estava em fase de teste da atualização antes de a começar a aplicar "nas próximas horas".

Gérôme Billois avançou que, "sendo a falha muito profunda, é preciso mudar o coração do sistema de exploração e, portanto, reiniciar o sistema".

Para este perito, "trate-se da OVH, Amazon ou Microsoft, todos procuram que os seus clientes sofram um impacto mínimo". Porém, estas correções podem ter um impacto no desempenho das máquinas envolvidas, reduzindo-o "até 30%, o que é imenso", quantificou.

"Vai haver um debate em algumas empresas sobre a relação entre desempenho e segurança e algumas podem escolher não atualizar a segurança, para conservar toda a capacidade das suas máquinas", depois de avaliarem os riscos", acrescentou.

Se estas correções permitem resolver o problema no curso prazo, só a renovação das máquinas permite às empresas envolvidas eliminá-lo definitivamente, "com as problemáticas de gestão que isso implica", estimou Gérôme Billois.

No final de 2016, a Intel já tinha sido confrontada com outra falha de um dos seus produtos, mas de menor dimensão e não generalizada.