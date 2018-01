Ford vai equipar carros com tecnologia para comunicar com peões e outras viaturas

Ontem às 22:55 Facebook

O fabricante de automóveis Ford anunciou que está a colaborar com a Qualcomm para equipar veículos com a tecnologia CV2X, um sistema que lhes permitirá conectar-se a outros carros, peões e infraestruturas, sem necessidade de uma rede móvel.

O diretor executivo da empresa, Don Butler, afirmou, esta terça-feira, em Las Vegas, nos Estados Unidos da América, que apesar da nova tecnologia ainda não ter sido testada, espera que em 2019 cada novo veículo da empresa possa incluir a mesma.

Com esta nova tecnologia, os carros comunicam diretamente com "cada componente da cidade inteligente" e essa "conversa" vai produzir dados que vão estar acessíveis em tempo real para as autoridades responsáveis da cidade resolverem "qualquer problema".

O responsável deu o exemplo de um condutor com diabetes que sofre uma crise e o seu carro, que identifica os seus sinais vitais, chama o serviço de emergências, que recebe os dados médicos e chega ao local graças ao redirecionamento de tráfego.

Os primeiros testes desta nova tecnologia, que ainda não têm data marcada, devem decorrer nas cidades norte-americanas de San Diego e Detroit, segundo a marca.