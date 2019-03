Fotógrafo português em destaque em site de referência sobre o Espaço

Ivo Neto Hoje às 09:53, atualizado às 11:06 Facebook

Em apenas três meses, viu três fotografias tiradas por si no site space.com, um dos mais importantes sobre astronomia. Militar da GNR, Sérgio Conceição colocou Portugal no mapa das fotografias espaciais e já tem novos projetos em vista.

A primeira vez que Sérgio, de 35 anos, foi destacado pelo portal space.com aconteceu em janeiro. "A imagem foi captada na aldeia do Campinho, no Alentejo e corresponde às várias fases por que a Lua passou durante toda a noite. Foi tirada durante o último eclipse lunar, no dia 21 de janeiro", diz Sérgio, ao JN.

"A Via Láctea brilha sobre o Alqueva", pode ler-se na descrição feita no site, em fevereiro, na publicação em que é destacada uma segunda fotografia tirada por Sérgio. Desta vez no Alqueva, a cerca de 100 quilómetros de Elvas, onde vive este militar da GNR, do Comando Territorial da GNR de Portalegre.

A fotografia é um hobby levado tão a sério que a terceira fotografia de Sérgio neste portal resulta de uma expedição aos Açores. "Em agosto de 2018 estive quinze dias de férias. Só para fotografar nos Açores. Sou um apaixonado pelas Flores", contou ao JN.

E foi a ilha das Flores, ou melhor, as estrelas que lá brilharam nesse mês de agosto que lhe valeram nova chamada ao site, no dia 6 de março. "Trata-se de uma noite com muito pouca nebulosidade e foi possível fotografar a estrela polar e as estrelas circundantes, efetuando estas um movimento circulatório em torno da Estrela Polar", diz o fotógrafo. "É uma sensação muito boa. Muito gratificante ver uma fotografia minha no site".

Ainda este ano, o fotógrafo, que "não conta com qualquer apoio financeiro" para as fotografias que tira, tem dois novos projetos. "Em maio vou fotografar para a Madeira e em novembro tenho viagem marcada, durante 15 dias, para a Índia", revelou.

O que é o space. com?

O portal, que pertence à Future, foi fundado em 1999 por um antigo jornalista da CNN. Destaca-se pela publicação de notícias sobre astronomia. Em 2003 ganhou um conjunto de prémios devido à cobertura informativa sobre o desastre da Columbia, que matou sete pessoas.