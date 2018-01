Fundador do Facebook reconhece "erros" e lamenta promessa não cumprida

Hoje às 13:55 Facebook

O criador do Facebook manifestou, na quinta-feira, os desejos para 2018, reconhecendo falhas na missão que tinha para a rede social.

Na publicação feita no Faceboook, Mark Zuckerberg diz "sentir-se como no primeiro ano". "O mundo está ansioso e dividido e o Facebook tem muito trabalho pela frente", escreve, antes de explicar os principais desafios que a rede tem para o novo ano: " A proteção da comunidade do abuso e do ódio, a defesa contra a intervenção dos Estados e a garantia de que o tempo passado no Facebook é bem gasto".

Mesmo tendo a certeza de que "não vai ser possível resolver todos os problemas", o fundador da maior rede social lamenta os "erros que têm cometido".

Analisando as polémicas relacionadas com a vigilância dos cidadãos por parte dos Estados, Zuckerberg admite que as promessas iniciais que surgiram com o advento da tecnologia não estão a ser cumpridas.

"As pessoas - que antigamente olhavam para a tecnologia como meio descentralizador - agora acreditam que a tecnologia centraliza".