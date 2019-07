Google escuta conversas em português e espanhol

Ontem às 22:46 Facebook

A Google está a escutar conversas privadas de utilizadores em português e espanhol, avançou este domingo o "El Pais".

A gigante americana já tinha admitido que escutava 0,2% das conversas dos utilizadores com sua assistente virtual, alegadamente para melhorar o seu serviço.

O jornal espanhol avança agora, após confirmação junto de transcritores da empresa, que a prática dura há anos e afeta diálogos em várias línguas, incluindo o espanhol e o português. Segundo o "El Pais" cada transcritor ouve 5 mil gravações por semana.

Entre os áudios escutados pelos funcionários de uma empresa subcontratada pela Google, e com a qual assinam um contrato de confidencialidade, estão pesquisas no motor de busca e Google Maps, mensagens e pedidos ao sistema Google Home.

Segundo um jurista espanhol, esta possibilidade está escrita nos termos de condições de utilização dos serviços Google. no entanto, "o que parece existir é um problema de transparência, no sentido em que o utilizador não está ciente do que está a ser feito ou do que poderia estar a ser feito a partir de suas interações com o assistente virtual".