Câmara do novo smartphone da Google recebe elogios

Marta Almeida Fernandes Hoje às 16:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Pixel 2 e Pixel 2 XL são os novos smartphones da Google que, dizem especialistas em fotografia, apresentam a melhor câmara do mercado.

Os smartphones Pixel 2 e Pixel 2 XL foram apresentados e colocados já a venda (552 euros, o mais barato), na quarta-feira. No entanto, ainda não há informações sobre disponibilidade de compra em Portugal.

Num mercado muito competitivo, a grande aposta dos novos modelos é a qualidade da câmara fotográfica. Segundo a empresa DxOMark, os smartphones da Google apresentam mesmo "as câmaras mais bem qualificadas do mercado".

Os dois telemóveis têm o mais recente processador Qualcomm Snapdragon 835 e até 128 GB de armazenamento interno. São resistentes à água, usam o sistema Android Oreo e têm telas OLED com 5 e 6 polegadas, respetivamente.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O Pixel 2 e XL são os primeiros telemóveis a contar com a integração total da Google Assistant, uma tecnologia de apoio à navegação, semelhante à Siri do iPhone, que o CEO da Google define como a "versão pessoal e interativa do motor de busca que milhões de pessoas utilizam diariamente". Outra semelhança com um iPhone, é a ausência de uma entrada para os auscultadores. O Pixel tem auriculares sem fios e sensíveis ao toque, com alerta de notificações e leituras de mensagens.