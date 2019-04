GPS de carro com mais de oito anos podem falhar este sábado

Hoje às 19:51 Facebook

A cada 1024 semanas, que correspondem a um período de quase 20 anos, há um fenómeno que se repete. O "GPS Rollover" faz com que estes aparelhos no carro deixem de funcionar e precisem de uma atualização. Se tem um GPS com mais de oito anos, talvez seja melhor precaver-se antes de viajar no próximo sábado.

Devido a este fenómeno, a data, hora, assim como o tempo previsto de viagem podem apresentar valores errados. O "GPS Rollover" está associado à reiniciação dos satélites que causam uma falha de comunicação com os chips recetores dos aparelhos e acontece a cada 1024 semanas, cerca 19 anos e oito meses, completando este sábado o segundo ciclo.

Os GPS com mais de oito anos serão os mais afetados. Para prevenir, pode verificar no site do respetivo fabricante do GPS se existe alguma atualização disponível e efetuar antes de sábado. Algumas marcas comunicaram a necessidade de proceder a atualizações e os Estados Unidos emitiram um memorando.

Se tem um dispositivo mais atual, com capacidade de 13 bits, que faz com que a atualização não seja obrigatória em espaços de tempo tão curtos, então ainda tem alguns anos para atualizar o sistema.