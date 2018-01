Grandes plataformas da Internet devem pagar pelo uso de dados pessoais

Hoje às 10:12 Facebook

Os dados pessoais deveriam ser objeto de um direito de propriedade que permitisse a cada cidadão vendê-los e ser assim remunerado pelo seu uso pelas grandes plataformas da Internet, defendeu na quinta-feira o grupo de reflexão Geração Livre (GénérationLibre).

O documento parte da constatação que hoje, os "GAFA" (Google, Apple, Facebook, Amazon) lucram com a exploração gratuita dos dados pessoais de cada utilizador dos seus produtos ou das suas plataformas, designadamente para propor produtos aos anunciantes publicitários, noticiou hoje a agência AFP.

Uma situação que o relatório classifica como uma "pilhagem", que "a gratuitidade dos serviços esconde".

"Perante esta constatação, propomos, na linha dos trabalhos de Jaron Lanier, nos EUA, que cada um fique proprietário dos seus dados pessoais".

O GénérationLibre sugere a criação de um contrato entre as plataformas e os utilizadores, que permitiria àquelas pagar a estes em troca do uso dos seus dados.

"Se eu quiser guardar os meus dados, pago o acesso à plataforma. Se quiser vender os meus dados à Facebook, serei então remunerado em função do preço de mercado", afirmou Gaspard Koenig, o presidente do GénérationLibre, citado no comunicado.

Esta proposta insere-se na linha das feitas pelo norte-americano Jaron Lanier, compositor, ensaísta e investigador em informática.

Em diferentes obras, Lanier defende mais vigilância perante as derivas do mundo digital e faz alertas frequentes contra o aumento das desigualdades provocado, entende, pelo progresso tecnológico.