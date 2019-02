Há mais 127 milhões de dados pessoais à venda na "dark web"

JN Hoje às 21:50 Facebook

Apenas alguns dias depois de 620 milhões de dados pessoais terem sido colocados à venda na "dark web" (uma parte da Internet que não é acessível ao comum utilizador e que serve normalmente para negócios obscuros e crimes), um outro conjunto de informações foi roubado.

Mais 127 milhões de registos foram roubados de oito empresas e já estão à venda no mercado da "dark web", denominado "Dream Market", segundo um artigo da revista "Forbes".

Os dados estão a ser vendidos pela mesma pessoa, ou pessoas, conhecidas como "gnosticplayers", com um preço base de 14.500 dólares (cerca de 12.900 euros) em bitcoin para comprar a nova coleção. É um valor mais baixo do que o do anterior conjunto de 620 milhões dados e já foi retirado, mas não significa que as pessoas cujos dados foram roubados estejam seguras. Os "gnosticplayers" também removeram a primeira coleção de registos do mercado para evitar que muitas pessoas comprassem o mesmo conjunto.

Segundo a mesma publicação, algumas destas violações de privacidade parecem ser mais graves do que as do primeiro grupo de dados roubado, que continha apenas palavras-passe que precisavam de ser decifradas pelo comprador antes de ser usadas. Se se acreditar nestes "gnosticplayers", palavras-passe já decifradas e números de passaporte estão entre os detalhes disponíveis neste último conjunto de dados.

É cada vez mais habitual ver dados pessoais a ser divulgados online. No artigo da "Forbes", aconselha-se a reforçar a segurança das palavras-passe, se possível com a dupla autenticação (utilizar duas formas de acesso a determinado conteúdo).

Aconselham ainda a ler uma lista de sites que já foram "invadidos". Algumas violações nunca chegam a ser conhecidas e, embora não tenham sido confirmadas pelas empresas envolvidas, é importante alterar as palavras-passe de qualquer um desses sites, por segurança.

O conteúdo roubado dos oito sites:

CoinMama.com (450 mil dados, incluindo endereços de e-mail, palavras-passe e mais)

Ge.tt (aproximadamente 2 milhões de dados, incluindo nomes, palavras-passe e ID do Facebook)

Houzz.com (57 milhões de dados, incluindo endereços de e-mail, palavras-passe, nomes e datas de registos)

Ixigo.com (18 milhões de dados, incluindo palavras-passe md5, nomes completos, endereços IP, nomes de utilizador, endereços de e-mail e alguns números de passaporte)

Petflow.com (1,5 milhões de dados, incluindo e-mail, nomes de utilizadores, palavras-passe)

Roll20.net (4 milhões de dados, incluindo nomes, palavras-passe criptografadas, endereços de e-mail e mais)

StrongHoldKingdoms.com (5 milhões de dados, incluindo nomes de utilizadores, endereços de e-mail, palavras-passe, datas de aniversário e mais)

Younow.com (mais de 40 milhões de dados, incluindo nomes completos, endereços IP, endereços de e-mail e perfis das redes sociais)